Ресторан Burger King на Белой площади у станции метро "Белорусская" закрыли из-за найденного в коллекторе трупа, на месте работают специалисты.
Об этом АГН "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
"Поступила информация, что ресторан быстрого питания по адресу: ул. Бутырский Вал, д. 10, закрыт из-за найденного в коллекторе трупа. На месте работают специалисты", – сказал источник.
На двери ресторана висит табличка с надписью: "Закрыто по техническим причинам". Внутри работают сотрудники правоохранительных органов. К месту также прибыли пожарные.