Произошло это из-за начавшегося ремонта ряда городских магистралей – в первую очередь Приморского проспекта. Многие автомобилисты узнали о нём, только оказавшись в гигантской пробке, растянувшейся на 4 километра. Большие заторы образовались также на проспекте Стачек, Петергофском шоссе и Ленинском проспекте. На севере города водителям пришлось набраться терпения, чтобы проехать по улицам Савушкина, Торжковской и Школьной. В социальных сетях автомобилисты не скупились на эмоции. Вот такие комментарии они разместили в группе ДТП и ЧП «ВКонтакте».

«Не понимаю, зачем сразу перекрывать все улицы? Неужели нельзя было сделать сначала одну дорогу, потом другую?» – пишет Анастасия. «А в выходные ремонтные работы не запланировать? Чтобы в школу и на работу люди не опаздывали?» – недоумевает Татьяна.

В городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры оправдываются: предупреждали водителей о проблемах заранее и настоятельно просили пересесть на общественный транспорт. То, что самая горячая пора ремонта пришлась в Петербурге на осень, а не на лето, в ведомстве объяснили так.

– Деньги на ремонт поступили лишь в конце июня, после чего мы должны были провести конкурсные процедуры, которые обычно длятся больше месяца, заключить госконтракты и получить необходимую документацию, – объяснила пресс-секретарь комитета Юлия Головина. – Только после этого подрядчики вышли на работу.

Зато уже 1 ноября ремонт дорог в городе завершится.

Cложная ситуация на северо- и юго-западе Петербурга сохранится в течение двух недель.

• Дата. 14 октября в 16.00 работы на Приморском проспекте и Ушаковской набережной полностью завершатся.

• Ограничения. Однако сегодня, 28 сентября, начинается ремонт дорожного покрытия чётной стороны набережной реки Фонтанки – на участке от Измайловского проспекта до Либавского переулка.