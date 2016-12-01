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Рэйф Файнс снимет фильм о Нуриеве

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Файнс с Фёдором Бондарчуком и его спутницей Паулиной Андреевой встретелись в Петербурге

Сегодня 22:18

Исполнитель роли Волан-де-Морта 1 декабря открыл Международный культурный форум. Рэйф Файнс побывал на киностудии «Ленфильм» и рассказал о том, зачем он приехал в Россию.

– Сейчас я работаю над фильмом об очень молодом Рудольфе Нуриеве. История фильма – это зарисовка о его студенческой жизни в Ленинграде и неделе, проведённой им в Париже в 1961 году. Мальчик из Уфы понимает, что другой мир сходит по нему с ума. В фильме будут показаны какие-то моменты из детства в Уфе. Эта тема стала мне интересна не потому, что я большой любитель балета. Нуриев посредством выразительности искусства сумел преодолеть границы и культурные различия. Это меня в нём поразило.

На киностудии Рэйф Файнс провёл несколько часов. После открытия форума осмотрел киностудию «Ленфильм», заглянул в один из павильонов, где снимался фильм о Гоголе. Естественно, британский актёр узнал русского классика и даже перекинулся парой фраз с Александром Петровым – исполнителем роли Николая Васильевича.

Также Рэйф Файнс осмотрел музей «Ленфильма» и поразил сопровождавших его Фёдора Бондарчука и сотрудников киностудии своей осведомлённостью о российском кинематографе.

– Первый русский фильм, который я увидел, – «Война и мир» Сергея Бондарчука, его показывали по английскому телевидению, – поделился своими воспоминаниями Файнс. – Помню, как взрослые, которые были рядом, восхищались и как мой папа был впечатлён масштабами съёмок Бородинского сражения. Мне было лет десять, и я всего этого понять ещё не мог. Но через много лет я специально показал этот фильм своим друзьям в Лондоне. Затем организовал показ картины «Братья Карамазовы». Мы смотрели «Преступление и наказание» Кулиджанова, «Гамлет» Козинцева. Получился маленький частный фестиваль русского кино. Помню, как меня поразил фильм Тарковского «Ностальгия», а также «Дама с собачкой», «Баллада о солдате» и «Летят журавли».

В Петербург Рэйф Файнс приехал на несколько дней. Актёр будет искать натуру для будущих съёмок. По некоторым данным, Файнс собирается посетить Академию Вагановой и Мариинский театр, где учился и работал Нуриев.

Рэйф Файнс неплохо говорит по-русски

Кстати
Рэйфу Файнсу 53 года. Британский актёр театра и кино, кинорежиссёр и продюсер.

•    Самые известные фильмы. Прославился благодаря роли гауптштурмфюрера СС Амона Гёта в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» и роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере. Известен также по фильмам «Английский пациент», «Залечь на дно в Брюгге», «Чтец», «007: Координаты «Скайфолл»», «007: Спектр» и «Отель «Гранд Будапешт».

- Я сопровождал британского актёра по «Ленфильму». Он очень внимательно слушал историю киностудии. Остановился возле мемориальной доски, на которой написано «Здесь прошёл первый киносеанс в Петербурге». С нами ходил переводчик, но сам Файнс неплохо говорит и понимает по-русски. Я завёл нашего гостя в кафе, показал фото, на котором Иннокентий Смоктуновский изображён в роли Гамлета. «Я знаю Смоктуновского, – сказал мне Файнс. – В фильме «Гений» он сыграл одну из последних своих ролей». Если честно, я был поражён, что британский актёр знает кинокартину, снятую на киностудии «Ленфильм» режиссёром Виктором Сергеевым. Это очень приятно. Перед тем как уйти с киностудии, наш гость оставил пожелания в книге отзывов. Мне кажется, Файнсу у нас понравилось, - рассказал Александр Поздняков, историк кино, режиссёр, почётный кинематографист РФ.

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