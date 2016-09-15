О летних приключениях юного москвича в Петербурге рассказали полицейские управления на транспорте. 16-летний подросток два месяца считался пропавшим без вести. Мальчик сбежал из дома в Москве и все это время жил в Петербурге и работал продавцом в магазине.

Подростка задержали на Московском вокзале, в вагоне поезда Петербург-Адлер. Мальчик собирался ехать в Сочи, где живет его отец.

- 16-летний житель Москвы в июне текущего года самовольно ушел из дома, и до настоящего времени о его местонахождении не было известно. Юноша автостопом прибыл из родного города в Северную столицу. Кроме того, стражами правопорядка установлено, что на протяжении 2 месяцев, проживая в Санкт-Петербурге, несовершеннолетний арендовал комнату для проживания и работал продавцом в одном из продуктовых магазинов города, - рассказали Metro в пресс-службе УТ МВД по СЗФО.

Сейчас подросток находится в социальном приюте «Транзит» в Петербурге. В ближайшее время он будет передан родителям. Информация о произошедшем направлена в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства подростка.

Напомним, не так давно общественность взбудоражила история юной москвички, которая смогла улететь в Петербург на самолете одна. 11-летняя девочка хотела посмотреть красоты северной столицы и умудрилась попасть на борт самолета без билета.