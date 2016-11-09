На президентских выборах в США-2016 Дональд Трамп опережает Хиллари Клинтон в ключевых штатах. Аналитики уверены в результате выборов в США - президентом станет миллиардер Дональд Трамп.

По данным на 10 утра по мск, The Washington Post утверждает, что Трамп победил, набрав 276 голосов. РИА Новости также сообщает со ссылкой на CNN, что Клинтон позвонила Трампу и признала поражение на выборах.

В предвыборном штабе Клинтон, который находится в Нью-Йорке всего в 2 км от штаба соперника - Трампа, царит напряжение и печаль. Фото, которые появились на лентах фотоагентств, как нельзя лучше передают настроение тех, кто голосовал на выборах США за Хиллари Клинтон. Разочарование переполняет людей. Ведь многие были уверены в победе кандидата от демократов.

Эксперты считают, что результаты выборов президента в США-2016 можно сравнить с результатом референдума в Британии о Brexit. Реакция общества и фондовых рынков вполне сравнима.