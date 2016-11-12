26-летний житель Новосибирска, автор оригинальных текстов Кирилл Цветков прославился благодаря своим пространным рассуждениям о нижнем женском белье. Одни отмечают необычный слог новосибирского писателя, другие недоумевают, пытаясь понять, что именно он хотел сказать.

"Как Новосибирск в ночи выглядит таинственней и привлекательней, так и обнажённое женское тело под кружевным бельём выглядит гораздо сокровенней и желанней, – так начинает свой текст Кирилл на портале Novosib-room.ru. – Через чёрное небо просачиваются бледные тела звёзд, а лёгкий ветер страсти бьёт по щекам, разгоняя кровь по покрасневшему лицу".

Текст молодого уроженца Ташкента изобилует неожиданными сравнениями, многие фразы автора уже разбирают на цитаты в Сети. "Авторское женское белье — это свежая высотка среди постсоветского пространства с щетиной хрущевок, в которых замурована все циничное и смертельно опасное, – пишет, например, он.

В материале автора встречается много философских рассуждений, которые касаются разных сфер жизни. "Женская красота держится на трёх подпорках: внешность, фигура и нижнее белье, – считает Кирилл. – Иногда она держится лишь на нижнем белье, словно на костыле, ведь оно действует на мужчин, как труба факира для кобры".

"Это тексто-генератор. Чуть подрихтованный живой рукой", – так комментирует работу жителя Новосибирска Носам Повалов в Facebook. "Надев трусы, мы... бросаем вызов Создателю". Я со своим католическим сознанием думал, что наоборот – вызов мы бросаем, когда трусы снимаем. Жизнь налаживается", – пишет, в свою очередь, Андрей Завадский. "Хипстер с высшим гуманитарным образованием, кое-что почитавший и мечтающий быть чем-то вроде писателя (Генри Миллера), но как-то не выходит", – оценивает труд новосибирского самородка Мария Митренина.

– Этот материал я написал буквально за 15 минут – мне нужно было срочно заткнуть зияющую штрафом дыру плана, – рассказывает Metro автор нашумевшего материала. – Я не вижу в нём ничего особенного, стиль у меня такой почти в каждом материале. На этот раз текстуальная палка стрельнула.

Кирилл подчеркнул, что текст о женском белье – не заказной, а вообще он старается писать так, чтобы исключить любой примитивизм.

– Да какие тут заказы, я стучусь в двери, а мне никто не открывает, – уверяет он. – Такая журналистика в Новосибирске – беспризорная, кто-то крестится, читая тексты, а кто-то натягивает губы на скулы. Никто не орошает мои счета. Я никогда не редактирую текст, сую его в редакторскую печь в сыром виде. Читателю нельзя давать пережёванный зубами примитивизма текст, стиль, буква, предложение должны выбивать стул и бить в нос, создавая кровавую чернильницу для дальнейших работ.

Новосибирский автор удивлён, что именно текст о женском нижнем белье вызвал такую бурную реакцию в соцсетях:

– Это и для меня загадка. Наверное, его кто-то прочитал, расплакался, как при виде измученного котёнка, и кинул из жалости в медийный поток.

Оказалось, что на творчество Кирилла ничто не влияет, кроме накопленного опыта, а также врождённых качеств, позволяющих "загнать слова в стойла строк":

– Литература не влияет на стиль, как не влияет кислород на взросление человека. Стиль – это всего лишь комфортное изложение мыслей. Задача автора – отредактировать какофонию мыслей, которые царапают черепную коробку, как домашнее животное закрытую дверь. Музыка, литература, обои – это не карбюратор, который регулирует подачу мыслей.