Именную звезду на "Аллее славы" в Голливуде открыл 15 декабря актер Райан Рейнольдс. Он прибыл на торжественную церемонию вместе с семьей - в полном составе.

Знаменитого актера сопровождала супруга Блейк Лайвли и дети. Младшему ребенку звездных родителей еще нет и года, но малышку все равно взяли на большой праздник в честь знаменитого отца. Крошку держала на руках мать, а отец "отвечал" за старшую - 2-летнюю Джеймс.

В своей речи, которую обычно произносят обладатели почетных звезд на "Аллее славы" Райан поблагодарил близких за поддержку. Рейнольдс сказал, что его жена Блейк - лучшее, что с ним случалось в жизни.

Несмотря на то, что Блейк Лайвли два месяца назад родила ребенка, выглядела она великолепно. На церемонию открытия звезды славы своего супруга она надела ярко-синее платье с декольте.

С Блейк Лайвли Райан Рейнольдс женат уже 4 года. Старшей дочке звездной пары - ее зовут Джеймс - 16 декабря 2016 года исполнилось 2 года, 30 сентября 2016 года Блейк родила Райану еще одного ребенка - снова девочку.

Добавим, Райану Рейнольдсу этой осенью исполнилось 40 лет. Он известен по ролям в фильмах «Король вечеринок», «Просто друзья», «Ужас Амитивилля», «Люди Икс: Начало", «Погребённый заживо», «Блэйд: Троица», «Зелёный Фонарь» и «Дэдпул».