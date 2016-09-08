Президент России Владимир Путин выступил против производства сковородок на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил на совещании по вопросам использования высокотехнологичной продукции гражданского назначения 8 сентября в Туле, пишет "Life".

Глава государства отметил, что на предприятиях ОПК нельзя производить так называемый ширпотреб, а необходимо ориентироваться на потребности наукоёмких отраслей, таких как медицина, энергетика, авиа- и судостроение, информационные технологии и космическая промышленность.

— Потенциал для решения этих задач у нашей оборонки, безусловно, есть. Она располагает крепкой производственной, технологической и кадровой базой, имеет хорошие научно-технические заделы, и, более того, на многих из них такая работа уже идёт, в том числе совместно с ведущими российскими университетами, научными организациями, нашими гражданскими ведомствами, — заявил Путин.