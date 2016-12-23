Президент Путин на 12-й большой пресс-конференции для СМИ ответил на вопрос журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова по поводу президентских выборов в 2018-м году.

Глава государства заявил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

– Я посмотрю, что будет происходить со страной. Тогда будет иметь смысл говорить об участии моем или неучастии в президентских выборах-2018, - подчеркнул Путин.

Российский президент ответил и на ряд вопросов на тему внешней политики. В частности, по поводу отношений с Европой.

– Мы не вводили санкций, мы только ответили. Мы пойдем на отмену любых ответных мер - хотя наши сельхозпроизводители просят этого не делать - если европейские партнеры снимут свои санкции, – подчеркнул Путин.

Путин добавил, что сотрудничество с Европой, в первую очередь, должно строиться в области противодействия терроризму. Но пока такая работа из-за санкций не ведётся эффективно.