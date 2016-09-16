Российский лидер прокомментировал утечки из базы данных WADA, в результате которых выяснилось, что ряд спортсменов, в том числе сёстры-теннисистки Уильямс употребляли запрещённые препараты. По словам российского лидера, такие утечки недопустимы, но появившаяся информация не может не волнолвать общественность.

Слова российского лидера цитирует "РИА Новости".

"Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего, спортивной общественности. Возникает очень много вопросов", – сказал Путин.

Свои слова российский презимдент произнём на саммите СНГ в Бишкеке.

"Вроде, как бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких-то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр" – сказал он.

Россия готова помочь антидопинговому агентству в расследовании кибератак, если появится соответствующий запрос. Атака на базу WADA произошла 13 сентября.