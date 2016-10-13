Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому информационному агентству IANS, пишет РИА Новости.

По его словам, чтобы справиться с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков в Республике, необходимы решительные действия.

– Ситуация на пространстве между Индией и Россией остаётся напряжённой. В частности, продолжает вызывать беспокойство положение дел в Афганистане. Необходимы решительные действия, чтобы помочь этой стране справиться с такими вызовами и угрозами, как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия и Индия едины в необходимости поддержки усилий по национальному примирению "на основе принципов международного права".

– В более широком плане – наша страна настроена на развитие в упомянутом регионе таких форматов взаимодействия, которые позволяли бы оперативно реагировать на возникающие вызовы безопасности, вести совместный поиск путей купирования потенциальных угроз, – заявил президент России.

Стоит заметить, что в последние месяцы обстановка в Афганистане действительно заметно ухудшилась. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) ведёт наступление на крупные города Республики, также возрастает влияние "Исламского государства" (запрещено в России) на территории Афганистана.