Между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, во время которого главы двух государств обсудили ситуацию в Сирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается в сообщении Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом… Лидеры провели обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Отмечена важность совместных усилий в русле борьбы с терроризмом".

Путину и Эрдогану также удалось договориться по поводу продолжения общения по двусторонней и по международной повестке дня. Обе стороны намерены развивать российско-турецкое сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах в свете договоренностей, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге 9 августа.

Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на источник в администрации турецкого президента, Владимир Путин и Тайип Эрдоган планируют лично встретиться 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу на полях саммита Большой двадцатки (G-20).