В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти подано исковое заявление о банкротстве ЗАО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР". Об этом СМИ стало известно из материалов картотеки "Электронное правосудие".

Истцом является ООО "ГорбуновЪ". Компания, зарегистрированная в городе Краснодар, занимается перевозками.

Дата слушаний по иску о банкротстве пока не назначена.

Объем производства птицефабрики "Синявинская" составляет 1,3 млрд штук яиц в год. Она является крупнейшей на Северо-Западе.

В сентябре этого года стало известно, что у предприятия сменились владельцы.

Осенью 2015 года в Ленобласти было заведено уголовное дело о порче земли птицефабрикой. По данным прокуратуры, "Синявинская" осуществляла сброс сточных вод по дренажным канавам в реку Черная и Староладожский канал, однако локальными очистными сооружениями выпуски оборудованы не были.

В июне 2015 года, прокуратура Кировского района совместно с сотрудниками УФСБ, МВД и Россельхознадзора выявили на птицефабрике нарушения норм хранения и утилизации куриного помета, который является токсичным отходом третьего класса опасности.