Ростовские психиатры проверят пенсионера, который застрелил чиновника и полицейского в сельсовете Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник в СК РФ по Ростовской области.

В середине мая мужчина 1949 года рождения явился в здание администрации Федоровского сельского поселения и открыл стрельбу из обреза. Пенсионер застрелил заместителя главы населённого пункта и сотрудника МВД, который прибыл на место происшествия.

Cледователи полагают, что мужчина может быть невменяем. Есть версия, что пенсионер открыл стрельбу, потому что считал всех виновными в смерти своей жены, которая скончалась по естественным причинам. Вдовец поставил себе прижизненный памятник рядом с могилой супруги.

- Психолого-психиатрическая экспертиза по-прежнему проводится, ее результаты можно ожидать не раньше, чем через месяц, - заявили в ведомстве.

Следствие также отметило, что мужчина нигде не работал, вёл замкнутый образ жизни и злоупотреблял спиртным.

Сразу после двойного убийства преступник пытался скрыться на территории Украины, расстояние до границы с которой от населённого пункта составляет всего 6 км. Перезаряжавшего обрез пенсионера задержали пограничники и передали местной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" и "Посягательство на жизнь сотрудника полиции".