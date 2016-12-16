В Кировском районе Петербурга задержан злоумышленник, пытавшийся изнасиловать женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД города. Попытка изнасилования произошла в ночь на четверг, 15 декабря, в Петербурге. Спастись молодой женщине помогли прохожие.

- 15 декабря 2016 года около половины четвертого утра у дома №128 на Ленинском проспекте 34-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, находящийся без регистрации в нашем регионе, применив физическую силу, пытался изнасиловать 27-летнюю женщину, - рассказали полицейские.

Женщина принялась отбиваться от насильника, громко кричать и сопротивляться. Задержать преступника помогли на месте происшествия случайные прохожие. После этого мужчина был передан прибывшим на место сотрудникам полиции Кировского района.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В ГСУ СК Петербурга подтвердили информацию. Уточняется, что здержанному - 34 года, зовут его Санжар Абдалов, он - гражданин Узбекистана.

Подробности происшествия рассказали Metro полицейские ОВО (Росгвардии).

- Злоумышленник напал на женщину внезапно, повалил ее на землю и, применив физическую силу, начал снимать с нее верхнюю одежду. Однако происходящее увидели проходившие рядом люди, которые сразу же обратились в полицию, а затем попытались остановить злоумышленника, - рассказали Metro в пресс-службе Росгвардии, - Нападавший предпринял попытку скрыться и стал убегать от преследователей, однако граждане догнали и остановили злоумышленника около дома №136 по Ленинскому проспекту, где он затем был задержан нарядом вневедомственной охраны. Благодаря бдительности граждан удалось не допустить более серьезных последствий.