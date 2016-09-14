Прохладная погода окончательно укоренилась в Москве, и лето не собирается назад раньше мая. Чтобы вы не расстраивались из-за грядущих холодов, в День позитивного мышления мы попросили горожан рассказать о том, что хорошего они видят в осени.

Василий Кузьмичёнок Фото: Реквизитор одного из исторических проектов клуба «Ратоборцы» Антон Осень – это старт нового сезона. Новый год начинается именно в сентябре, в давние времена именно тогда отмечали этот праздник. Это время новых возможностей, время сбора урожая и завершения всего, время подготовки к зиме. Это отправная точка. Смена времён года – самая комфортная пора для смены всего. Сам я в последний день лета женился.

Василий Кузьмичёнок Фото: Режиссёр монтажа Виктория Мне нравится осень. Я в Зеленограде живу, там лес. И я очень люблю гулять там с собакой осенью. Мне очень нравится запах прелых листьев. Грибы, опять же. И, вообще, осенью очень клёво! Тебе не жарко, ты натягиваешь свои клёвые свитерочки. Чешешь по городу с бутылочкой чего-нибудь. И коньяк можно не запивать, потому что холодно. Осенью я работать хочу, а летом не очень хочу – летом жарко.

Василий Кузьмичёнок Фото: Охранник Юрий Осенью много разных цветов вокруг, деревья разноцветные. Солнышко последние дни греет своим теплом, и от этого они ценнее, как будто теплее даже. Хочется больше двигаться, потому что прохладно, конечно. За городом хорошо сейчас. Воздух чистый, запахи такие, особенно после дождя… У меня жена сейчас припасы готовит. Всё солит – и грибы, и овощи. Но сам я не солю. Я употребляю.

Василий Кузьмичёнок Фото: Медиахудожница Дина Осень – это своего рода понедельник. Самое время для работы, для каких-то коллабораций, нового сотрудничества. В августе я была в Барселоне, там это месяц каникул и невозможно никого найти, с кем можно пообщаться о совместных проектах. Все советуют приезжать в начале осени, чтобы проводить рабочие встречи. И ещё осенью в городе собираются друзья.