Прохладная погода окончательно укоренилась в Москве, и лето не собирается назад раньше мая. Чтобы вы не расстраивались из-за грядущих холодов, в День позитивного мышления мы попросили горожан рассказать о том, что хорошего они видят в осени.
Антон
Василий Кузьмичёнок
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Реквизитор одного из исторических проектов клуба «Ратоборцы» Антон
Осень – это старт нового сезона. Новый год начинается именно в сентябре, в давние времена именно тогда отмечали этот праздник. Это время новых возможностей, время сбора урожая и завершения всего, время подготовки к зиме. Это отправная точка. Смена времён года – самая комфортная пора для смены всего. Сам я в последний день лета женился.
Виктория
Василий Кузьмичёнок
Фото:
Режиссёр монтажа Виктория
Мне нравится осень. Я в Зеленограде живу, там лес. И я очень люблю гулять там с собакой осенью. Мне очень нравится запах прелых листьев. Грибы, опять же. И, вообще, осенью очень клёво! Тебе не жарко, ты натягиваешь свои клёвые свитерочки. Чешешь по городу с бутылочкой чего-нибудь. И коньяк можно не запивать, потому что холодно. Осенью я работать хочу, а летом не очень хочу – летом жарко.
Юрий
Василий Кузьмичёнок
Фото:
Охранник Юрий
Осенью много разных цветов вокруг, деревья разноцветные. Солнышко последние дни греет своим теплом, и от этого они ценнее, как будто теплее даже. Хочется больше двигаться, потому что прохладно, конечно. За городом хорошо сейчас. Воздух чистый, запахи такие, особенно после дождя… У меня жена сейчас припасы готовит. Всё солит – и грибы, и овощи. Но сам я не солю. Я употребляю.
Дина
Василий Кузьмичёнок
Фото:
Медиахудожница Дина
Осень – это своего рода понедельник. Самое время для работы, для каких-то коллабораций, нового сотрудничества. В августе я была в Барселоне, там это месяц каникул и невозможно никого найти, с кем можно пообщаться о совместных проектах. Все советуют приезжать в начале осени, чтобы проводить рабочие встречи. И ещё осенью в городе собираются друзья.
Николай
Василий Кузьмичёнок
Фото:
Соорганизатор ДК «Делай Сам» Николай
Вчера я был в бассейне – там вал людей. Хотя обычно никого нет. Знаете, почему? Потому что каждый, кто возвращается с каникул, думает, что начнёт новую жизнь. И идёт в бассейн. А через месяц в бассейне никого не будет уже. Люди разочаруются в своих начинаниях, сдуются, забросят. Но самые стойкие используют осень как трамплин для новых начинаний.