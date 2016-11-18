Проезд на общественном транспорте может подорожать до 55 рублей. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщают СМИ, ссылаясь на то, что это инициатива самих перевозчиков. На данный момент в комитет по тарифам Петербурга подали документы пять компаний из 16: "Питеравто", "Оникс", "АТП-31", УП СЛК, "Вест-Сервис".

Однако представители самих перевозчиков реагируют по-разному. Например, в компании "Оникс" заявили Metro, что документы в комитет по тарифам подаются ежегодно. Однако расчет новых тарифов производит госорган. Ни инициативы, ни конкретных цифр у перевозчиков не спрашивают.

- Документы для перерасчет тарифов с нас требуют регулярно. Мы документы подали, которые с нас затребовали, но тариф еще не оговаривали - о конкретной сумме вообще еще разговора не было. Комитет по тарифам сам обсчитывает и планку выставляет, - завил специалист "Оникса".

А вот представители крупного петербургского перевозчика "Третий парк" ни документы не подавали, как сообщают СМИ, ни своего мнения по данному вопросу не выразили. О том, по какой причине перевозчик этого не сделал и как в компании относятся к повышению тарифов, в пресс-службе комментировать отказались - "это позиция руководства".

Как сообщает "Коммерсант", новые тарифы, с чьей бы инициативы они не подавались, должны быть утверждены 20 декабря 2016 года. А действовать новые цены начнут с 1 января 2017 года - для социальных и коммерческих маршрутов.