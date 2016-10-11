Известный британский рок-певец Род Стюарт за "свой вклад в музыку и благотворительность" стал настоящим рыцарем, сообщает Daily Mail.

В Букингемском дворце принц Уильям провел церемонию посвящения для 71-летней звезды.

На прием Рода сопровождала супруга, 45-летняя Пенни Ланкастер (в прошлом модель) и их двое детей, 10-летний Алистэр и 5-летний Эйден.

Несмотря на всю официозность мероприятия, Стюарт не стал изменять своим принципам и выбрал нестандартный наряд: пиджак в морском стиле, клечатые зауженные брюки и ботинки с массивной пряжкой.

После того, как все формальности церемонии (опоясывание оружием и прочее) были соблюдены, принц Уильям сказал Роду: "Здорово, что вы все еще держитесь". "Приходится, у меня же 8 детей", - ответил ему певец.

Род Стюарт получил известность еще в 60-ых годах, настоящая слава свалилась на него в 70-е, когда он начал сольную карьеру.