Все официально: принц Гарри подтвердил роман с 35-летней актрисой Меган Маркл. Информацию о том, что пара действительно встречается уже на протяжении нескольких месяцев, подтвердили в Кенсингтонском дворце, сообщает "Би-би-си".

Рассказать о серьезных отношениях с Меган Маркл принц Гарри был вынужден, поскольку слухи и грязные сообщения по поводу актрисы в СМИ перешли все границы, пишет Sky news. Так, папарацци откровенно преследовали Маркл, журналисты связывали ее имя с порнографическими сайтами и не останавливались в том, чтобы найти хоть что-то о личной жизни актрисы. В заявлении Кенсингтонского дворца осуждается агрессия и оскорбления со стороны прессы в адрес актрисы Меган Маркл.

"Он знает, что комментаторы назовут это "ценой, которую она должна заплатить" и заявят, "что все это – часть игры". Он категорически не согласен. Это не игра. Это его и ее жизнь", – отмечается в заявлении, передает Reuters.

Роман 32-летнего принца с актрисой "попал" в СМИ две недели назад. Журналисты попытались выяснить все подробности отношений Гарри. Известно, что принц уже успел познакомить свою избранницу с родными: братом Уильямом и его женой герцогиней Кэтрин. Члены королевской семьи одобрили его выбор.

Добавим, Меган Маркл - известная американская актриса. Она прославилась после роли Рейчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (Suits), где снимается с 2011 года. Познакомился принц Гарри с Меган этой весной в Канаде.

В Instagram Меган выложила картинку, которую многие сочли намеком на новые отношения.