Ученик 9-го класса, который потерял сознание на уроке физкультуры в Петербурге, и затем умер в больнице, серьезных проблем со здоровьем не имел. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Metro уже сообщало, что по факту смерти школьника в Петербурге 5 декабря ГСУ СК проводит проверку.

Стали известны другие обстоятельства трагедии. Подростку стало плохо прямо на уроке физкультуры. Мальчик выполнял несложные упражнения и внезапно побледнел. Он попытался присесть на корточки и тут же потерял сознание.

- В спортивный зал сразу же прибежала медсестра и стала оказывать первичную помощь, - уточнили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, - В течение 17 минут подъехала бригада «Скорой помощи», которая продолжила реанимационные мероприятия. По сведениям представителей ДГБ №19 им. Раухфуса, в больницу школьника доставили уже с остановкой сердца. Врачи до последнего бились за жизнь подростка, однако спустя 40 минут вынуждены были констатировать летальный исход.

Как уточняется, у 9-классника не было серьезных проблем со здоровьем. В медкарте мальчика не указаны никакие патологии, которые могли бы ограничить его учебную деятельность или физическую активность. Воспитывался ребенок в благополучной семье, сообщили в руководстве школы. Правда, несколько лет назад у мальчика умер отец. У него были проблемы с сердцем.

Возможно, подросток тоже страдал кардиомиопатией, которую у него ранее просто не выявляли. Эта информация пока предварительная. Официальная причина смерти будет озвучена после завершения судебно-медицинской экспертизы.

Одноклассники мальчика тяжело переживают гибель товарища, сообщили педагоги. В школу прибыли специалисты-психологи. Они помогут детям справиться с ситуацией. После этого, если школьники будут сами готовы, их опросят как свидетелей происшествия.