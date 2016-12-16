Пожар произошел в квартире дома №7 по улице Ворошилова в Петербурге.

- Сообщение о возгорании поступило 16 декабря в 03:36, - рассказали в пресс-службе МЧС города, - В однокомнатной квартире, площадью 50 кв.метров выгорела обстановка по всей площади. Сведения о пострадавших уточняются. В 07:25 пожар ликвидирован.

Позже стало известно, что при пожаре погибла женщина, которая проживала в этой квартире - на третьем этаже панельной девятиэтажки. Очевидцы рассказали подробности случившегося.

"Я насчитал 8 машин пожарных, одна скорая, одна машина ДПС... Со слов полицейских, сгорел заживо один человек", - сообщили жильцы дома в соцсетях.

"Я в полпятого проснулся от громких криков. Дым из окон парадной валил конкретный. Слышал, как люди орали, чтобы пожарные шевелились. 4 машины приехали сразу, но "тупили" минут 10. Потом одна пожарная и лестница заехали, наконец, за дом и принялись тушить. Я сам не понял - почему не сразу. Чего ждали...", - отмечают в соцсетях очевидцы.

"Что вы все кричите, что пожарные долго не приступили к тушению, они и не должны сразу на огонь кидаться, вначале должны людей эвакуировать, и убедиться, что в других квартирах никто не пострадал, не задохнулся, а потом уже приступать к тушению", - ответили на обвинения знающие блогеры.