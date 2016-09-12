Президент Зимбабве Роберт Мугабе открыл памятник, посвящённый самому себе. Скульптуру высотой 3,8 метра создал местный скульптор Доминик Бенхура, сообщает издание "The Zimbabwean".

Мугабе изображён с поднятой вверх рукой, зажатой в кулак. 92-летний лидер высоко оценил работу, и предложил вознаградить скульптора, но пользователи социальных сетей высмеяли памятник, назвав его мультипликационной копией президента.

- Супермен в стиле "Симпсонов", - написала одна из пользовательниц Twitter.

92 летний Роберт Мугабе является старейшим в мире действующим главой государства – он занимает свой пост уже более 35 лет. За время его правления африканское государство превратилось в одно из беднейших в мире. Открытие памятника проходило на фоне социальных протестов.