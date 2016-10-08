Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирается учредить собственную премию мира имени Уго Чавеса, передаёт ТАСС. Как сообщает информагентство, венесуэльский лидер решил вручать премию имени Уго Чавеса за мир и суверенитет народов.
И самую первую награду в этой области Мадуро хотел бы вручить президенту РФ Владимиру Путину.
- Думаю, что он примет награду от всего сердца и всегда будет держать ее рядом с собой, — приводит слова лидера Венесуэлы Reuters.
Награда будет представлять собой миниатюрную копию шестиметровой статуи Уго Чавеса, созданную русским художником.