В день празднования государственного праздника Наш язык глава Молдавии выступил с призывом изменить в конституции название государственного языка.

– Мы этнические румыны, хотя и называем себя молдаванами. Кто этого не понимает, выступает против развития нашего государства, – отметил президент, добавив, что «молдаване – это искусственно созданный этнос».

Сегодня в Молдавии два официальных языка. Лингвисты не могут сказать, насколько целесообразно менять название языка в конституции.

– Это вопрос скорее политический, а не языковой, – отметил Игорь Исаев, директор Института лингвистики РГГУ.

Эксперт отмечает, что внутри обоих языков существуют диалекты, которые делают эти два разных языка крайне близкородственными.

– Можно было бы считать румынский и молдавский одним языком или диалектами одного языка, – объясняет он. – Так в своё время было с русским и украинским, когда в начале XX века украинский и белорусский считались лишь диалектами великорусского языка, а с точки зрения современной лингвистики, это самостоятельные языки.

Неизвестно, успеет ли Тимофти внести изменения в конституцию – 30 октября Молдавия выберет нового президента.