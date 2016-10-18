Детям до 18 лет нельзя участвовать в соревнованиях по правилам смешанных боевых искусств. Об этом в разговоре с Metro заявил президент Федерации ММА России Олег Тактаров.

– Я президент Федерации Смешанных боевых искусств, занимаюсь любительским спортом. В правилах нашей организации всё прописано от «А» до «Я». Эти правила утверждены международными инстанциями. По ним детям до 18 лет нельзя выступать. Других вариантов нет. В Минспорта сидят какие-то специалисты, выносят решения, но я не знаю, кто эти люди. Меня на заседания они никогда не звали.

Кроме того, известный в прошлом боец, а ныне функционер Тактаров посетовал на то, что Фёдор Емельяненко никак не отреагировал на слова поддержки с его стороны:

– В начале всей этой истории я за Фёдора заступился. Но, если честно, я не знаю, что они там делят между собой. Я сейчас посмотрел и увидел, что Емельяненко дерётся в том же чеченском клубе «Ахмат» весной. До этого он о них писал – теперь он там дерётся и зарабатывает на этом деньги. Я вступился за него, но мне никто не позвонил и спасибо не сказал.

По итогам заседания в Минспорте рабочая группа пришла к выводу, что в показательных выступлениях в рамках указанного мероприятия приняли участие дети в возрасте 8–10 лет, что является нарушением правил вида спорта «смешанное боевое единоборство» (ММА).