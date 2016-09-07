Тим Кук прокатился в автомобиле Carpool Karaoke! - популярная программа, в которой приглашённые гости поют песни. Глава Apple спел песню Sweet Home Alabama. А затем после короткого видеоролика началась прямая трансляция новых продуктов от Apple.

Тим Кук начал своё выступление с музыки. Он отметил, что у Apple Music 17 миллионов подписчиков под овации собравшихся. После этого на сцене появился Сигэру Миямото, японский геймдизайнер, создавший такие серии видеоигр, как Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, Nintendogs, Wave Race и Pikmin для игровых консолей Nintendo. Он представил игру Mario для IOS. Предположительно, она поступит в App Store к новогодним каникулам.

Первым представленным предметом из новой линейки стали часы - Apple Watch. Присутствующие на презентации люди с радостью встретили новинку - Pokemon Go на часах.

"Яблочные" часы чаще всего используются людьми, которые увлекаются спортом и ведут активный образ жизни. Они, вероятно, оценят новое свойство часов - теперь они стали водонепроницаемыми.

Стандартные Apple Watch будут представлены в пяти цветах, а их стоимость начнётся от apple 269 долларов. Apple Watch серии Nike будут стоить от 369 долларов.

Напомним, что презентация проходит в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско началась презентация новых устройств от Apple