реклама
Обновлено : Сегодня 18:25
- Опубликовано : Сегодня 17:34

Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016: ЦИК огласил новые данные

  • Кирилл Сосков

Приятная неожиданность. Партия власти получила больше мест в парламенте, чем на прошлых выборах

реклама

– Лично я ничем не могу объяснить (такой успех «Единой России»), кроме того, что мы видим. Я надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть, – сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге, где и были оглашены предварительные итоги голосования.  

Хотя многие эксперты отмечали, что выборы 2016 года были «прозрачней» и честней, чем предыдущие, не обошлось без нарушений. Например, в Ростовской области в отношении секретаря одной из УИК даже было заведено уголовное дело. Её подозревают в том, что она лично провела вброс бюллетеней за одну из партий. 

Кроме того, на одном из участков в Нижегородской области результаты выборов признаны недействительными. 

Первый за много лет опыт проведения выборов по одномандатным округам оказался успешным. В основном, для «Единой России». Партия «забрала» 203 места из 225 возможных. Ещё 19 поделили парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и СР. По одному мандату получили партии «Родина» и «Гражданская платформа». Однако, по федеральным спискам «Родина» набрала менее 1,5%, а «Гражданская платформа» – 0,22%.  

– У нас был выбор – вложиться федеральную часть и получить 1%, или сосредоточиться на округах и получить несколько одномандатников, – сказал Metro лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. – Вторая стратегия оказалась выигрышной, хотя мы рассчитывали на три мандата... 

По словам партийного лидера, он уже в статусе депутата намерен в первую очередь сосредоточится на проблемах округа, в котором его избрали.    Последний «одномандатный мандат» достался самовыдвиженцу Владиславу Резнику из Адыгеи. Напомним, что до этого российский предприниматель и миллионер Резник был депутатом Госдумы 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов, выдвигаясь сначала от партии «Единство», а потом от «Единой России».   

Отметим, что партии, от которых многие ждали прорыва – «Яблоко», «Партия роста» и «ПАРНАС» в итоге разочаровали своих «болельщиков», набрав от 0,7 до 1,8% голосов по стране. 
  

Итоги выборов в Госдуму 2016 после обработки 99,15% бюллетеней

"Единая Россия" - 54,19% голосов, второе место - КПРФ (13,35%), третье место ЛДПР (13,16%). Также пятипроцентный барьер преодолела "Справедливая Россия" (6,21%).

В числе одномандатников - депутаты "Единой России" (203), КПРФ (7); ЛДПР (5); "Справедливая Россия" (7); по одному мандату получили "Родина", "Гражданская платформа" и один самовыдвиженец.

Показатель явки колебался по мере подсчета голосов и к моменту обработки 99,15% протоколов составил 47,77%.

Еще на тему Главные новости

"Рай" Кончаловского выдвинули на премию "Оскар"

"Рай" Кончаловского выдвинули на премию "Оскар"

Решение принято на заседании Российского оскаровского комитета
 
Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016 18 сентября 2016 года: стал известен лидер [6 Фото]На выборах в Петербурге устроили бесплатный цирк [6 Фото]Выборы 18 сентября: Путин проголосовал один, Медведев пришёл с женой [6 Фото]

Самое популярное

Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016: стал известен лидер15Фото

Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016: стал известен лидер
 
В пылу ссоры петербуржец выбросил из окна собственную мать3Фото

В пылу ссоры петербуржец выбросил из окна собственную мать

Инцидент произошел 17 сентября в одном из домов на шоссе Революции, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу. Поздно вечером 31-летний Алексей Дмитриев выпивал вместе со своей матерью. Между ними вспыхнула ссора, и разъяренный молодой человек схватил женщину, стоявшую у окна, за ноги, пытаясь таким образом напугать ее. Но удержать свою мать мужчина не смог, и та выпала из окна второго этажа. Подозреваемый сразу же вызвал полицию и скорую помощь. Пострадавшая была госпитализирована, но...
 
Губернатор Полтавченко тоже голосовал10Фото

Предварительные результаты выборов-2016 по Петербургу: Милонов уезжает в Москву

Стали известны предварительные результаты выборов в России после обработки почти 100% бюллетеней. В Думу проходят четыре партии, преодолевшие 5%-ный барьер. "Единая Россия" набрала 54,21% голосов избирателей, КПРФ — 13,53% голосов, ЛДПР - 13,28% , "Справедливая Россия" - 6,19% голосов. Результаты выборов 18.09.2016 В Петербурге явка избирателей 18 сентября составила 32,47%. Это самая низкая явка по сравнению с другими регионами страны.  Средняя явка по стране достигла 40%. По предварительным...
 
Джигурда сбрил бороду и усы: фото актёра вызвало фурор в соцсетях6Фото

Джигурда сбрил бороду и усы: фото актёра вызвало фурор в соцсетях

55-летний мастер эпатажа - актер Никита Джигурда - вновь удивил общественность. Он сбрил фирменную бороду и вместе с ней усы. Фото Никита Джигурда выложил в блоге и вызвал настоящий фурор среди подписчиков. Блогеры принялись обсуждать помолодевшего актера, заявляя, что Никита Джигурда теперь выглядит очень привлекательно и сексуально. "Пресвятые джигурдинки! Без бороды Джигурда вообще альфа-самец..." "Вот что бритвенный станок животворящий делает! Прав был Пётр первый!  Тысячу раз прав"....
 
В Московском метрополитене пассажир спустился на пути "ради спасения котёнка"5Фото

В Московском метрополитене пассажир спустился на пути "ради спасения котёнка"

Оказалось, что никакого пушистого зверька на рельсах не было
 
Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики21Фото

Анджелина Джоли "забыла" надеть бельё на встречу с детьми-беженцами и вызвала шквал критики
 
Вручили премию "Эмми": победители и фото с красной дорожки30Фото

Вручили премию "Эмми": победители и фото с красной дорожки

Звёзды показали платья на "Эмми-2016"
 
Пугачёва и Галкин проголосовали на выборах 7Фото

Пугачёва и Галкин проголосовали на выборах

Звёздная пара 18 сентября отмечает день рождения детей
 
Неделя моды cтартовала в Лондоне 32Фото

Неделя моды cтартовала в Лондоне

Новую коллекцию показала любимый дизайнер Кейт Миддлтон
 
В Петербурге похолодает ещё сильнее, в Ленобласти – заморозки3Фото

В Петербурге похолодает ещё сильнее, в Ленобласти – заморозки

В Петербурге в ближайшие дни ожидается похолодание. Столбики термометров опустятся до отметки в 11-13 градусов тепла в дневные часы, ночью - до +6-8. В первой половине недели осадки маловероятны - днем временами будет выглядывать солнце, но усилится ветер - до 11 м/с. Вторая половина недели ожидается более ненастной и прохладной. К выходным в Петербурге днем похолодает до +10-12, возможны ливневые дожди, сильный ветер. Атмосферное давление будет падать. В Ленобласти 20-22 сентября и вовсе...
 
Корреспондент Metro примерил купальники для православных3Фото

Корреспондент Metro примерил купальники для православных

"Буркини" по-русски – это платье с разноцветным рисунком
 
СМИ: Кейт Миддлтон в платье с разрезом свалила с ног вице-лорда Эссекса12Фото

СМИ: Кейт Миддлтон в платье с разрезом свалила с ног вице-лорда Эссекса
 
Рики Мартин прилетел в Москву с сыновьями-близнецами

Рики Мартин прилетел в Москву с сыновьями-близнецами

Metro узнало подробности прибывания певца в России
 
Скандальная художница Ирина Романовская грудью проголосовала на выборах

Скандальная художница Ирина Романовская грудью проголосовала на выборах

Скандальная художница из Петербурга Ирина Романовская грудью проголосовала за депутатов на выборах. Ирина рассказала, что выполнила свой гражданский долг, но не самым обычным образом. Художница не смогла обойтись без эпатажа и на выборах. Вместо галочки в избирательных бюллетенях Романовская нарисала покемона. Сделала она это самой дорогой и прекрасной частью тела - грудью. "Да, я за депутатов проголосовала грудью, а вы чем? Главное подходить к этому процессу творчески", - прокомментировала...
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
 
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Оксана Дмитриева проиграла Михаилу Романову

Оксана Дмитриева проиграла Михаилу Романову

Сегодня 22:10 В юго-восточном избирательном округе №217 лидером стал единоросс Михаил Романов. Он получил 31,38% голосов (его соперница Оксана Дмитриева из "Партии Роста" - 23,92%). Предвыборная гонка была очень сложной, за полгода до выборов никто не предрекал молодому политику успех, большинство прогнозов отдавали победу депутату Госдумы шести созывов Оксане Дмитриевой, которая представляла округ то от «Яблока», то от «Справедливой России». В последний раз она баллотировалась от «Партии Роста». Активная...
 

Самое популярное

Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016: стал известен лидер15Фото
По словам кинолога-инструктора Елены Николаевой, после того как Цейс прошёл обучение, он ещё ни разу не допустил ошибки. И нужное ведёрко определяет с первого раза

Галереи и видео

Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016: стал известен лидер15Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама