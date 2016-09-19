Предварительные результаты выборов в Госдуму 2016: ЦИК огласил новые данные

– Лично я ничем не могу объяснить (такой успех «Единой России»), кроме того, что мы видим. Я надеюсь, что эти результаты адекватно отражают то, что есть, – сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге, где и были оглашены предварительные итоги голосования.

Хотя многие эксперты отмечали, что выборы 2016 года были «прозрачней» и честней, чем предыдущие, не обошлось без нарушений. Например, в Ростовской области в отношении секретаря одной из УИК даже было заведено уголовное дело. Её подозревают в том, что она лично провела вброс бюллетеней за одну из партий.

Кроме того, на одном из участков в Нижегородской области результаты выборов признаны недействительными.

Первый за много лет опыт проведения выборов по одномандатным округам оказался успешным. В основном, для «Единой России». Партия «забрала» 203 места из 225 возможных. Ещё 19 поделили парламентские партии – КПРФ, ЛДПР и СР. По одному мандату получили партии «Родина» и «Гражданская платформа». Однако, по федеральным спискам «Родина» набрала менее 1,5%, а «Гражданская платформа» – 0,22%.

– У нас был выбор – вложиться федеральную часть и получить 1%, или сосредоточиться на округах и получить несколько одномандатников, – сказал Metro лидер «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов. – Вторая стратегия оказалась выигрышной, хотя мы рассчитывали на три мандата...

По словам партийного лидера, он уже в статусе депутата намерен в первую очередь сосредоточится на проблемах округа, в котором его избрали. Последний «одномандатный мандат» достался самовыдвиженцу Владиславу Резнику из Адыгеи. Напомним, что до этого российский предприниматель и миллионер Резник был депутатом Госдумы 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов, выдвигаясь сначала от партии «Единство», а потом от «Единой России».

Отметим, что партии, от которых многие ждали прорыва – «Яблоко», «Партия роста» и «ПАРНАС» в итоге разочаровали своих «болельщиков», набрав от 0,7 до 1,8% голосов по стране.

