31 октября пресс-служба губернатора проинформировала СМИ, что 1 ноября заседание правительства не состоится. В редакционной почте скопилось ещё три таких письма: заседаний не было 4, 18 и 25 октября. Состоялось лишь одно – 11 октября, да и то председательствовал на нём и.о. градоначальника Александр Говорунов, так как губернатор с 10 по 24 октября был в отпуске.

Metro так и не смогло выяснить, почему cегодняшнее заседание не состоится. Пресс-секретарь губернатора Александр Кибитов не отвечал на звонки.

– Заседание не отменено, оно просто не состоится! – объяснили в секторе интернет-технологий Смольного. – Его никто и не анонсировал.

– Я тоже не знаю, почему заседания не будет, – cообщила Ольга Ходунова, глава фракции КПРФ в заксе. – И к таким перерывам в работе правительства отношусь негативно. В городе масса вопросов, которые требуют внимания властей.

Александр Тетердинко

руководитель фракции «Единая Россия» в Заксе:

- Правительство собирается по мере поступления вопросов. И такие перерывы никоим образом не затягивают решения важных для города проблем. На наш взгляд, они решаются достаточно оперативно. Кроме того, один-два раза в неделю правительство собирается в усечённом составе, и после таких заседаний принимаются важные правовые акты.