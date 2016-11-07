Правительство РФ решило облегчить жизнь россиян и снять ряд бюрократических преград для получения госуслуг. Для этого кабмин официально утвердил перечень справок, которые запрещается требовать у граждан при обращения в органы власти, если они уже у них имеются, сообщает на сайте правительства.

Всего в списке находится 85 наименований документов. Так, например, в перечень вошли сведения о нарушениях ПДД, данные о наличии или отсутствии судимости, выписки из ЕГРЮЛ и информация о прохождении военной службы по призыву.

Данный шаг, по мнению правительства, положительно скажется на унификации взаимодействия органов исполнительной власти субъектов страны и органов местного самоуправления с федеральными ведомствами в области обмена информацией. Это также ускорит предоставление данных по различным запросам и повысит качество государственных и муниципальных услуг.