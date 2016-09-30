В Уфе горит многоэтажка – новость об этом в пятницу вызвала широкий резонанс общественности.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ по Башкирии Светлану Абрамову, при пожаре в высотном строящемся здании в Уфе погиб, предположительно, гражданин Северной Кореи.

В Интернете появилось большое количество запросов на эту тему, таких как: "Пожар в Уфе за последние сутки", "Новости Уфы и Башкортостана, происшествия, сейчас", "в Уфе горит бизнес-центр" и так далее. Многие интересуются подробностями.

В Уфе горит, 30 сентября

В пятницу утром произошло возгорание фасада строящегося десятиэтажного здания на улице Зорге в Уфе, горел утеплитель.

Как сообщили в минздраве Башкирии, при пожаре погиб один человек, пострадали пятеро, четверо из них госпитализированы. Один мужчина, предположительно, строитель, выпрыгнул из здания и разбился насмерть.

"До приезда экстренных служб мужчина на глазах очевидцев выпрыгнул из здания. Сейчас устанавливается его личность, а также причины его поступка, предположительно, он легально находившийся в стране гражданин Северной Кореи", — сказала Абрамова.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что в настоящее время пожарные проводят проливку конструкций горевшего здания, разбирают завалы. Полной ликвидации пожара еще нет.

Следователи устанавливают и опрашивают очевидцев, специалисты произведут осмотр здания после полного тушения пожара.