Сообщение о пожаре в Центральном парке культуры и отдыха на Елагином острове поступило в пять утра 2 октября, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Горела дощатая будка и два припаркованных рядом автомобиля марок «Шкода» и «Ларгус».

Позже "Фонтанка" сообщила о том, что на месте происшествия были обнаружены трупы двух сотрудников охраны. Один из них сгорел в помещении, другой – в своей автомашине.

По мнению сотрудников правоохранительных органов, речь может идти о преступлении. По данным издания, под подозрение попал знакомый погибших охранников, который согласно камерам видеонаблюдения покинул парк именно в тот момент, когда начался пожар.

Подозреваемый был задержан. Он утверждает, что не имеет отношения к произошедшему.

Однако окончательные выводы будут сделаны только по результатам судебно-медицинской экспертизы, которая должна помочь восстановить картину произошедшего.