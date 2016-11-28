Пострадавшая в ДТП с Николаем Дроздовым женщина сообщила, что у неё сломаны тазовые кости.

"Операции не было, – заявила Татьяна Морозова Life.ru. – Надо подождать, пока не срастутся кости".

Она раскрыла некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия.

"Переходила на нерегулируемом пешеходном переходе, он затормозил, но было уже поздно", – говорит Морозова.

Николай Дроздов сбил женщину в Москве

После того как телеведущий сбил женщину и она упала, Николай Дроздов вместе с другими очевидцами перенесли её на автобусную остановку. Дроздов при этом ни на секунду не отходил от пострадавшей и всё время предлагал свою помощь: пытался под голову подложить что-нибудь мягкое, спрашивал, как она себя чувствует. Татьяна его не сразу узнала, так как Николай Дроздов был в медицинской маске. Женщина сказала, что теперь он точно долго не будет ездить за рулём.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП начата доследственная проверка.