Россия не может передать бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в руки правосудия США. Об этом в среду заявил посол РФ в Америке Сергей Кисляк.

– Мы не имеем ни морального, ни юридического права передать его в руки американского правосудия, — приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, у США и России нет соглашения о взаимной выдаче лиц, подозреваемых в правонарушениях.

Напомним, что в 2013 году Эдвард Сноуден передал журналистам ряд секретных документов, раскрывающих некоторые аспекты деятельности спецслужб США. В частности, он рассказал о ведении масштабной прослушки телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки по всему миру.

После обнародования материалов Сноуден сбежал в Гонконг, а затем в Россию, где больше месяца провел в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".

1 августа 2013 года российские власти предоставили Сноудену временное убежище, а год спустя — трёхлетний вид на жительство.

Между тем, дело в отношении Сноудена у него на родине ещё не закрыто. Он обвиняется в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства. В общей сложности в США Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.