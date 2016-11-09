Горожане сообщили в социальных сетях сразу о трёх прорывах труб, которые произошли за один день. Самый последний - в Кировском районе города.

- Прорвало трубу на пересечение Кронштадской и Дороги на Турухтанные острова, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Провалилась машина передними колёсами".

Как уточнили Metro в пресс-службе ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", аварийная бригада уже прибыла на место и локализовала прорыв. Уточнили также, что прорыв трубы диаметром 1000 мм был зафиксирован на углу Кронштадтской и Зайцева. Сообщение о коммунальной аварии им поступило в 17.25 в среду, 9 ноября. Сведения о машине, которая по словам очевидцев угодила в размытую яму, уточняются.

Ранее ещё один прорыв трубы ГВС был зафиксирован на Будапештской.

- На Будапештской улице прорыв горячей воды, кипяток стекает на проезжую часть, - подписали фото очевидцы.

- В районе дома 24 был выявлен дефект на трубопроводе ГВС диаметром 800 мм, теплоноситель вытекал на газон, - уточнили Metro в пресс-службе ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга". - По указанному адресу работают две аварийные бригады с 16.00. В 47 домов поступает горячая вода, отопление тепла на пониженном уровне.

Ещё один прорыв трубы аварийная бригада локализовала утром на улице Турку. По данным на 17.50, там уже завершились сварочные работы.