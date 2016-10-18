Трагический случай произошел в Петербурге. Из окна квартиры на 4 этаже упал 16-летний подросток. Все случилось 17 октября 2016 года у дома №59 по Приморскому проспекту Петербурга. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК.

Мальчик находился в гостях у знакомой. Он оказался у открытого окна квартиры на 4 этаже и случайно выпал оттуда.

Подростка обнаружили у дома №59 с травмами, характерными для падения с высоты. Тут же на место прибыла машина скорой помощи. Ребенок был еще жив.

- Он скончался в автомобиле скорой помощи во время проведения реанимационных мероприятий, - сообщили в пресс-службе ведомства, - По данному факту Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка. По результатам доследственной проверки, будет принято процессуальное решение.