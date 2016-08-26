В пятницу, 26 августа, посетителей крупного торгового центра на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга эвакуировали. На улицу вывели около 600 человек. Проверкой здания занялась полиция - вход перегородили красной лентой.

"Эвакуация посетителей ТЦ "Меркурий" на ул. Савушкина, 141А. В срочном порядке всех вывели в 11.30", - сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП / Петербург" в пятницу.

Как рассказали "Радио Балтика" в полиции, правоохранители проверяли здание больше часа. Около 13.00 ограждение было снято. Эвакуация проводилась из-за звонка неизвестного, который сообщил о взрывном устройстве.

Как показала проверка, звонок оказался ложным.