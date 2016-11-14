В среднем активные курильщики, которые устраивают себе перекур каждый час, тратят в год 330 рабочих часов (или два месяца), выяснили эксперты аналитического центра компании "АльфаСтрахование". В опросе приняли участие сотрудники HR-отделов и работники 90 российских компаний с оборотом от 100 млн рублей в год.

На одного курильщика приходится по 16 сигарет в день, соответственно на рабочее время – восемь. Курящие сотрудники не только тратят время компании и наносят вред своему здоровью, но и лишают компанию прибыли, отмечает Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование». Если перевести время в деньги, то на каждом курящем сотруднике компания теряет около 100 тыс. рублей в год на оплату труда. Плюс около 40 тыс. рублей налогов и социальных взносов.

Руководитель управления по работе с партнёрами и медэкспертизе «АльфаСтрахование» Дмитрий Пискунов отмечает, что после того, как был введён запрет на курение в закрытых помещениях, компании теряют ещё больше денег.

– Курильщики стали чаще простужаться, брать больничные, что также отражается на эффективности их труда, – заключает он.