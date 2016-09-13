Отличилось руководство английского паба на юго-востоке столицы Pub Daddy.
Посетив его с друзьями, наш сотрудник рассказал, что наткнулся там на портреты президента США Барака Обамы и госсекретаря Джона Керри... вклеенные в писсуары в мужском туалете.
– У нас не было цели сделать что-то патриотичное или против кого-то. Мы просто хотели сделать что-то весёлое, – сказала Metro управляющая заведения Анна. – Люди фотографируют, говорят «прикольно, весело» и на этом всё.
Фотографии политиков сотрудники бара специально выбрали в Интернете, а затем обратились к дизайнерам, чтобы те изготовили стикеры для писсуаров.
Мы пообщались с постоянными посетителями заведения, чтобы узнать, насколько весело им бывает пользоваться «политическими» писсуарами.
– Мне всё равно, я туда даже не смотрю, – сказал молодой человек Денис. – Я не за этим хожу в туалет и отсекаю это, как лишнюю информацию.
Вадим, который ходит в паб обедать, с его туалетным юмором оказался даже не знаком:
– Я хожу в женский туалет, он удобнее... Там никакие портреты не висят.
Мне это представляется как низкопробное хамство, говорящее о низком моральном уровне, в том числе, людей, которые ходят в этот туалет. Наказать руководство юридическим образом нельзя, но на месте посетителей я бы писал в книгу жалоб, да и вообще не советую туда ходить, пока наклейки не уберут.
Сергей Марков
политолог, дипломат, генеральный директор «Института политических исследований»