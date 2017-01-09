По информации "Спорт-Экспресса", французский полузащитник Йоан Молло проходит медосмотр в Санкт-Петербурге. Если игрок "Крыльев Советов" удачно пройдёт медицинское обследование, то в ближайшие дни подпишет контракт с "Зенитом" и отправится вместе с клубом на первый сбор в ОАЭ.

Сине-бело-голубые выкупят Йоана Молло за сумму отступных, прописанную в контракте француза с "Крыльями Советов". Таким образом, сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Срок контракта француза – 3,5 года, а заработная плата – около 2 миллионов евро в год.

Напоминим, что ранее "Зенит" приобрёл другого футболиста "Крыльев Советов" – Ибрагима Цаллагова. Как сообщает портал transfermarkt.de, российский защитник обошёлся "Зениту" в 300 тысяч евро.

В нынешнем сезоне игрок "Крыльев Советов" Йоан Молло принял участие в 12 матчах чемпионата России, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.