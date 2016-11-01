Сразу три звонка поступили накануне вечером в полицию. Женский голос трижды сообщал о заминированиях в Красногвардейском районе Петербурга. Вызовы оказались ложными, полиция устанавливает личность женщины.

Первый звонок поступил в полицию 31 октября около пяти часов вечера. Женский голос сообщил, что в доме №15, корпус 2, по проспекту Наставников заложена бомба. Из здания вывели на улицу около 400 человек. При проверке опасных предметов не нашли.

Жилой дом на Наставников в Петербурге "заминировали" по телефону третий раз за год (подробнее)

А спустя почти два часа поступил второй звонок. В 18.50 тот же женский голос сообщил, что заминирована школа №182 на проспекте Наставников. В школе в это время уже не было учащихся, большинство педагогов ушли домой. Поэтому эвакуацию проводить не пришлось. В 19.15 полицейские завершили проверку и сообщили, что взрывоопасных предметов на территории не обнаружено.

Третий звонок поступил уже на номер "112" (единый номер службы спасения). Звонившая сообщила, что её везут в инвалидной коляске к Наставников, 17, а в коляске находится бомба, передаёт "Фонтанка". Наряд полиции Красногвардейского района оперативно прибыл к указанному ному, но никого в инвалидной коляске не нашёл.