Знаменитый рэпер Крис Браун был арестован полицией 30 августа в связи с подозрением в нападении на женщину с огнестрельным оружием, сообщает CNN. Перед задержанием дом певца держали в оцеплении в ожидании выдачи ордера на обыск и арест. После получения разрешения суда, полиция в течение нескольких часов обыскивала дом знаменитости.

Как рассказал журналистам телеканала лейтенант департамента полиции Лос-Анджелеса Криса Рамиреза, певец не оказывал сопротивления полиции, хотя очевидцы утверждают, что он вёл себя довольно вызывающе.

"Да, Брауна доставили в полицейский участок в административном центре (города), где он будет арестован. Есть ордер на обыск у него дома", — уточнил лейтенант, добавив, что Браун "не оказывал сопротивления и сотрудничал".

Отметим, что это не первые проблемы Брауна с законом, в 2009 году он уже нападал на свою тогдашнюю подругу Рианну, за что получил условный срок на 5 лет, а также был обязан заниматься общественными работами и пройти курсы по предотвращению домашнего насилия.

Примечательно, но Браун также был сторонником движения Black Lives Matter и выступал против насилия со стороны полицейских по отношению к чернокожим подросткам.