Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия над несовершеннолетней в квартире в Долгопрудном.

Как сообщил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию обратился местный житель, проживающий на Лихачёвском проспекте.

Он сообщил, что в четверг, когда его не было дома, в дверь квартиры позвонил неизвестный.

"Мужчине открыла 13-летняя дочь заявителя, ученица седьмого класа, – рассказывает источник. – Проникнув в квартиру, злоумышленник совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Проводится розыск преступника.