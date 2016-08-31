Местные жители в социальных сетях сообщили, что правоохранители вывели детей и взрослых на улицу, и предположили, что детский сад на Коломяжском, 1, корпус 2, «заминирован».

В правоохранительных органах информацию о поиске в здании детсада опасных веществ и устройств не подтвердили, пишет Regnum.

Официальную причину оцепления пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти пока не называет. Однако по данным ряда СМИ, на территории детского сада была совершена кража, и сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося и ищут виновных.