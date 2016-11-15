Вечером, 13 ноября, около 18 часов на Ропшинском шоссе в Петродворцовом районе избили подростка. Его мать выложила сообщение об этом в социальные сети.

С ее слов, группа подростков прыгала с крыш гаражей в сугробы. Это по какой-то причине вызвало агрессию у мужчины, на вид ему около 35 лет. Он набросился на одного из подростков и начал избивать штыковой лопатой. Как поясняет его мать, от многочисленных ударов лопата сломалась, ребенок получил множество травм головы, спины, рук и и ног. На просьбы остановиться мужчина не реагировал, на помощь также никто не пришел.

Подростка доставили в больницу, где ему оказали помощь, зашили рваную рану на плече.

Как пояснили Metro в пресс-службе МВД по Петербургу, первоначально мать подростка заявления в полицию не подавала, от госпитализации ребенка отказалась. Однако из медицинского учреждения в полицию поступила телефонограмма о случившемся. Полиция начала проводить проверку.

На следующий день, 14 ноября, ребенку стало хуже и пришлось снова обращаться за медицинской помощью. В тот день мать пострадавшего подростка также обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

На данный момент мужчина, подозреваемый в избиении, установлен, его ждет допрос. Полиция уже установила всех свидетелей, провела опрос подростков, которые также в тот день прыгали с крыш, но успели скрыться на нападавшего.

В соцсетях за несколько часов появилось около двух тысяч комментариев. Некоторые из них - совсем неоднозначны.

- А вы как реагируете на толпу малолеток, которая вам откровенно хамит? Молча проходите или лекции читаете? Они же только в одиночку все такие тихие и воспитанные няшечки, а когда больше двух - превращаются в животных.

- Небось гадёныш ещё и матерился с крыши на мужика, но вот печаль, попался!

-Мне моя бабуля рассказывала, как соседский пацан получил за слово "дурак" на мужика затрещину. Он к отцу - жаловаться. Отец ремнём добавил. Вырос нормальный мужик, сейчас своих воспитывает!

- Ну так парни по заслугам получили...

- 100% упал и зацепил об уголок крыши гаража куртку и плечо. Вот и порвал. Мужик, может быть, тоже был, но материл их, лопатой угрожал. А после падения просто вспомнили, что мужик такой вот был. Вот и решили свалить всё на него. Надеюсь, что на самом деле не существует такого жестокого мужика, как из поста.

- Причем здесь крыши гаражей?! Сделал замечание - стопудово молодежь грубо ответила. Просто не повезло - попался хмурной дядька, виноваты оба. Глядя, как сейчас молодежь грубит и подкалывает на улице - ничему не удивляюсь.