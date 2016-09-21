В столице больше не актуален вопрос "когда включат отопление в Москве в 2016 году" – это уже сделали.

Включение отопления в Москве-2016

В последнее время в Интернете появляется большое количество запросов на тему включения отопления в Москве. Например, таких: "График, включение отопления в Москве-2016" или "МОЭК, включение отопления в Москве-2016".

Во вторник заммэра Пётр Бирюков сообщил ТАСС, что коммунальщики приступили к пуску тепла на городские объекты в Москве.

"Сегодня по поручению мэра мной подписано распоряжение о пуске тепла. Работы будут вестись поэтапно. Подключение всех потребителей пройдет в течение пяти дней", – сказал Бирюков. Первыми тепло получат детские сады, школы, больницы, поликлиники и другие объекты социальной сферы, а после и жилые дома.

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) планирует обеспечить теплом социальные объекты и жилые дома до выходных. После этого начнут подключать промышленные предприятия и офисные здания.

По нормативу отопление включают в Москве когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс восьми градусов.

Реакция в Instagram

"Доброе утро, господа! – пишет Pipelis. – Как говорится, нет плохой погоды, есть настроение. Так что всем отличного настроения! В Москве дали отопление! Алиллуя!"

"Иногда нужно просто подождать, – говорит Елена Насирова. – Для некоторых событий ещё не наступило время... А я вот и жду! Жду, когда дадут отопление, брррр как холодно. Москва, не надо так!"