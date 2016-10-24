Маленький котёнок по кличке Ромео родился с врождённым дефектом, из-за которого он выглядел не так умилительно, как большинство котят. Его владелец хотел выкинуть его на улицу, а другие люди отказывались забирать его к себе, так как, по их мнению, он был "слишком страшненьким". Эта история могла бы кончиться очень плохо для беззащитного существа, но, к счастью, в эту печальную ситуацию вмешались добрые люди.

Соучредитель приюта для сельскохозяйственных животных в провинции Валенсия Лаура увидела маленькое беззащитное животное и разглядела в его некрасивой внешности нечто прекрасное, что заставило её забрать котёнка к себе.

-Мы являемся приютом для сельскохозяйственных животных, который спасает тех зверей, которых собираются отправить на бойню. Наш соучредитель Лаура случайно нашла Ромео через объявление в газете. Ромео был "некрасивым" котенком, которого никто не хотел брать к себе и тогда она приняла решение взять его, потому что он оказался бы на улице, - заявили Metro в приюте.

По словам представителя учреждения по спасению животных, Лаура просто не могла пройти мимо. По её мнению, любой человек или животное имеют право на счастье, вне зависимости от их внешности.

-Мы забрали Ромео, когда возвращались после спасения свиньи со скотобойни. Мы не могли не помочь маленькой кошке, которую никто не хотел принять. Своим поступком и этой историей мы хотим послать сообщение, что все животные ждут своего шанса, чтобы быть счастливым. Главное не внешний вид, ведь они чувствуют тоже самое, что и все, - заключил собеседник.

Трогательная история спасения котёнка уже взбудоражила Интернет. Появившийся рассказ на одном из информационных зарубежных порталов в момент набрал популярность. История настолько вдохновила людей, что огромное количество пользователей высказали желание не только помочь Ромео материально, например, предоставив корм или игрушки, но и помочь другим животным, оказавшимся в приюте.