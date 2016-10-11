В Интернете появился забавный ролик, смонтированный из кадров последних дебатов Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. В видео была вмонтирована песня из известного фильма с Патриком Суэйзи "Грязные танцы" ((I've Had)The Time of My Life - Bill Medley, Jennifer Warnes), что заставляет зрителя поверить в то, что кандидаты в президенты действительно поют.

Всего за сутки ролик посмотрели больше 700 тысяч раз. В комментариях пользователи оставляют восторженные отзывы и предлагают дать клипу "Оскар".

Посмотреть и оценить видео можно ниже.