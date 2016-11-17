Исследовательская компания Universum провела опрос, согласно которому был составлен рейтинг самых привлекательных работодателей России. В опросе приняли участие более 26 тыс. работающих специалистов со всей страны. В списке фигурируют различны сферы, включая IT, "бизнес", "гуманитарные науки/образование", "розничная торговля", "медицина и фармацевтика" и другие, сообщается на сайте компании.

По направлению "бизнес" лидером, как и в прошлом году, остаётся «Газпром» (30,77%), далее следует Google (19,93%) и «Газпром нефть» (13,62%). Четвертое место всё также остаётся за компанией «Яндекс» (12,6%).

В области медицины и фармацевтики респонденты отдали большинство голосов компании Bayer (19,41%), на втором месте разместился Pfizer (17,82%). Примечательно, но третье место досталось «Газпрому» (14,89%). Деревянная медаль в этом состязании досталось Novartis (14,89%).

В сфере IT лидерство остаётся за американским гигантом Google (38,51%), второе место досталось его российскому конкуренту «Яндекс» (29,05%). Третья позиция, как и раньше, досталась «Газпрому» (20,10%), а за ним уже разместился Microsoft (18,93%).

Как рассказала Metro менеджер по развитию бренда ИКЕА (первое место в сфере "розничной торговли") и подбору персонала Анастасия Добровольская, попадание в данный рейтинг демонстрирует отношение компании к работникам.

"Для нас это прежде всего означает, что нам удается донести до людей извне все те "неосязаемые вещи", за которые нас ценят сотрудники и за которые ценим ИКЕА мы сами: это и атмосфера открытости и взаимной поддержки, возможность расти и развиваться, в том числе, совершая ошибки и извлекая из этого уроки, это и партнерские отношения с руководителями, когда голос каждого человека услышан, это сотни возможностей менять к лучшему не только окружающий мир, но и постоянно самосовершенствоваться", – заявила она.

По данным Universum, средний возраст респондентов составил 29 лет, а их средний размер зарплаты (до вычета налогов, включая бонусы) составляет €774 в месяц.