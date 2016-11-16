Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко резко отозвалась о своих коллегах-депутатах. Об этом в среду сообщает "112 Украина".

В частности, Савченко назвала их "стадом баранов". Таким образом она отреагировала на критику депутатов парламента в адрес её законопроекта, который предполагает приравнять один день предварительного заключения к двум дням лишения свободы.

– Проще всего в районе найти того парня, который отсидел за какое-то лёгкое ограбление, и приписывать ему убийство, изнасилование и всё остальное, выломать руки, и он пойдёт как рецидив, — сказала она.

При этом Савченко заявила, что своими действиями парламентарии выставляют себя баранами.

– Вы не защищаете и вы не разбираетесь справедливо. Вы политически спекулируете и доказываете ещё раз всем людям, что вы бараны. Только один баран "круторогее" другого. На самом деле бараны — все, — подчеркнула она.

Однако позже бывшая лётчица уточнила, что она и себя причисляет к "этому стаду".

– Я и себя назвала "бараном". Я теперь, к сожалению, тоже часть этого стада. Если депутаты сами говорят, что они принимали законы на эмоциях, не подумав, по ошибке, сожалеют об этом, то можно было подбирать другие эпитеты. Например, что депутаты некомпетентны, недостаточно квалифицированны, недостаточно умны, недостаточно психически уравновешенные — это касается эмоций. Но тут проще было подобрать одно слово и не тратить время, — пояснила Савченко.

Также она подчеркнула, что это слово не касалось какого-то прямого сравнения с животным или какого-то прямого пошлого сравнения.