В Петербурге 16 ноября мокрый снег будет сыпать до обеда, затем осадки прекратятся и начнется потепление. В среду будет до +1, а к выходным столбики термометров поднимутся до отметки в +7 градусов.

По прогнозам синоптиков, дождь со снегом в Петербурге вероятен в ночь на четверг и с утра в пятницу. При этом усилится ветер - до 11-13 м/с.

В выходные 19 и 20 ноября в городе ожидаются ливневые дожди и штормовой ветер - до 17 м/с.

По предварительным прогнозам синоптиков, плюсовая температура воздуха продержится в Петербурге почти до конца ноября. Так что, вероятно, весь выпавший снег в городе полностью растает.